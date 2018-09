Noah-sagen LIVE: Nu skal tiltalte Jesper afgive forklaring

I dag skal de tre vigtigste personer i Noah-sagen afgive forklaring: Den 31-årige Jesper, Noahs mor og Jens, der var logerende i huset, hvor Noah boede.

I marts måned blev den 31-årige Jesper i byretten i Sønderborg frikendt for at have forvoldt 17 måneder gamle Noah, der døde efter massiv vold. Et flertal af rettens dommere og nævninge fandt, at der kunne have været andre gerningsmænd: Alle tre voksne, der boede i huset. De skal alle tre afgive forklaring i dag.