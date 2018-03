Noah-sagen: Dag 7 i retten - tidligere sigtet i sagen skal vidne

SØNDERBORG: En 35-årig ven, der også boede i huset, var i næsten et år også sigtet for at have forvoldt drengens død. Den 11. januar fik han imidlertid et brev fra anklagemyndigheden, hvori der stod:

"Jeg har i dag besluttet at opgive sigtelsen mod Dem for at have slået Noah Ry ihjel. Det betyder, der ikke vil blive nogen straffesag. Begrundelsen for min afgørelse er, at jeg ikke forventer, at De vil blive fundet skyldig i at have begået drab eller vold med døden til følge."

I dag skal den 35-årige afgive sin forklaring. Hans vidneforklaring er efterhåneden blevet skubbet en del gange.

Udover den 35-årige, så er der endnu et vidne, der skal afgive forklaring. Dermed har i alt 30 vidner, udover tiltalte, afgivet forklaring.

Om anklageren og forsvareren når at procedere i dag eller venter til søndag, afgøres i løbet af dagen. Det afhænger af, hvor lang tid vidneforklaringerne tager.