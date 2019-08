Nielsens Bageri har åbnet døren til en bagerforretning ud over det sædvanlige

Vojens: Det var en meget træt, men også en meget glad Mette Nielsen, som tirsdag morgen kunne tage imod kunderne i Nielsens Bageri´s spritnye butik i Rådhuscentret.

- Det er en stor dag, og vi har simpelthen sådan glædet os til at vise butikken frem, lyder det fra indehaveren, der sammen med sin mand Henrik havde været på benene siden klokken 2.00, inden dørene til den tidligere Stine Holmberg butik tirsdag morgen blev åbnet for det første store kunde-rykind.

- Vi fik lige pludselig lidt travlt i går, for når man flytter varer fra fryser og køl, så skal det virkelig gå stærkt. Heldigvis har vi mange gode ansatte, som altid er villige til at give en ekstra hånd med, når det kræves, tilføjer Mette Nielsen, der er glad for, at tidsplanen, som gik på at være åbningsklar i Høtte-ugen, flaskede sig.

- Rent planlægningsmæssigt har vi i ombygningsperioden været lidt udfordret af sommerferien, både vores egen, men også håndværkernes. Men nu er vi landet, og vi har fået så mange positive tilbagemeldinger og lykønskninger. Vi kunne ikke have ønsket os en bedre start her på den nye adresse.

Det er ikke kun flere kvadratmeter, som bagerparret Mette og Henrik Nielsen, der også har bagerforretning i Padborg, fremover kan boltre sig på. De skræddersyede faciliteter åbnede også op for parrets drøm om en bagerforretning ud over det sædvanlige: En bagerforretning med specialbutik og café, hvor Vojens-borgerne kan mødes til noget sødt, lækkert og sundt.

- I caféen serverer vi både brunch, nachos, sprøde salater og frisksmurte sandwich. Menukortet er nøje sammensat ud fra min egen mavefornemmelse, men også med inspiration udefra. Blandt andet fra cafémiljøet i Århus, som vi har taget med fra besøgene hos vores børn, der bor i byen, slutter Mette Nielsen.