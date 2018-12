Nicki P.-manager skal hjælpe til med genrejsningen af Vojens Speedway Center

Tidligere på måneden kunne JydskeVestkysten fortælle, at speedwaylegenden Ole Olsen, der tilbage i midten af halvfjerdserne etablerede Vojens Speedway Center, giver stafetten videre til sønnen Jacob Olsen.

Og nu er Jacob Olsen så klar med sit første træk i forbindelse med genrejsningen af det danske speedwaymekka i Vojens.

Jacob Olsen har nemlig ansat Helge Frimodt Pedersen, der efter 15 år som manager for den danske speedwaystjerne Nicki Pedersen bliver Jacob Olsens højre hånd på Vojens Speedway Center.

Og Helge Frimodt Pedersen glæder sig rigtig meget til arbejdet.

- Tiden var den rigtige, og da jeg hørte en lille fugl synge om, at Jacob var på vej tilbage, tænkte jeg, at det var perfekt for mig. Vi kender hinanden rigtig godt, og jeg ser det som en naturlig overgang at fortsætte mit speedwayliv med udviklingen af Vojens Speedway Center og klubbens bestræbelser på at køre med i ligaen i 2020, fortæller 50-årige Helge Frimodt Pedersen.

Men han har været ekstrem glad for halvandet årti sammen med Nicki Pedersen.

- Det har været en fantastisk rejse sammen med Nicki Pedersen, men nu skal han ikke længere køre grandprix, og så skal forretningen indrettes derefter.

Nicki Pedersen og Helge Frimodt Pedersen skilles som de bedste venner.

- Det har været en fornøjelse. Vi har været gode sammen, og jeg ønsker Helge held og lykke med det nye. Det bliver helt sikkert rigtig godt, og jeg glæder mig til at se, hvad de to gutter får udrettet, siger Nicki Pedersen.

Jacob Olsen har etableret firmaet Speed1way, og han ser meget frem til at kunne trække på sin nye medarbejders store erfaring indenfor speedwayverdenen.

- Helge er en højt respekteret i både det danske og det internationale speedwaymiljø. Han kan lidt af det hele, og han er særlig stærk indenfor økonomi, forklarer Jacob Olsen.

- Jeg har altid drømt om, at vi skulle komme til at arbejde sammen igen, siger Jacob Olsen, der havde Helge Frimodt Pedersen med i sit bagland, da han var dansk landstræner i perioden 2001-2004.

Helge Frimodt Pedersen er bankuddannet. Som barn fik han passion for speedway, da hans far – fabrikant Oluf Frimodt Pedersen – i en årrække var holdleder for det danske speedwaylandshold. Han var således bagmanden i tyske Landshut i 1978, hvor landsholdet erobrede sin allerførste VM-titel.

Helge Frimodt Pedersen var i 90´erne tilknyttet verdensmesteren Hans Nielsen, inden han i 2004 tiltrådte som manager for Nicki Pedersen.