Ni lærere i fare for at blive fyret - Rystet lærerformand: Hvor er pengene blevet af?

Lars Pedersen, formand for Haderslev Lærerkreds er forundret over meldingen om, at ni lærere pt. står til en fyring. Arkivfoto: Matilde Bøjlund Andersen

For få uger siden vedtog udvalget for børn og familie i Haderslev Kommune en plan, der flytter ressourcer fra specialskoleområdet til almenområdet. Det skulle have givet flere stillinger, men nu er meldingen, at der skal fyres lærere.

HADERSLEV: - Hvor er pengene blevet af? Det spørger Lars Pedersen, formand for Haderslev Lærerkreds, om i kølvandet på en melding fra forvaltningen om, at ni lærere står til en fyreseddel. Lars Pedersen undrer sig dybt over meldingen, fordi udvalget for børn og familie på et møde den 11. marts vedtog at sige enstemmigt ja til en plan, der indebar, at der skulle flyttes 3,2 millioner kroner fra specialområdet til almenområdet, som tilmed skulle tilføres fem millioner kroner for resten af 2019 og 10 millioner i 2020.

Vrede lærere Udsigten til at miste kolleger har vakt vrede blandt lærerkredsens medlemmer. På kredsgeneralforsamlingen for Haderslev Lærerkreds vedtog de fremmødte forleden følgende udtalelse:



"Deltagerne i kredsgeneralforsamlingen udtrykker stor utilfredshed, vrede og faglig bekymring på børnenes vegne over den måde, hvorpå styrkelsen af almenområdet i folkeskolen indtil videre udmøntes.



Det der skulle have øget lærernes mulighed for både at løse inklusionsopgaven og at levere god undervisning, er endt i det modsatte, afskedigelser og samlet set færre hænder.



Politikere og forvaltning i Haderslev kommune har tilsyneladende helt mistet det økonomiske overblik og står tilbage med et troværdighedsproblem."

Som et chok Både han og lærerkredsens medlemmer havde en klar forventning om, at det ville resultere i flere stillinger på almenområdet, så man kunne løfte opgaven med at inkludere flere børn. Derfor kommer meldingen om ni påtænkte afskedigelser som et chok. I et bilag til beslutningen fra den 11. marts står der blandt andet: "I denne model er der mulighed for en variation af attraktive stillinger på de enkelte skoler... Skolerne begynder allerede nu at beskrive deres behov, således at samtlige stillingsopslag vil være klar medio marts". Lærernes formand er frustreret over, at han ikke kan få svar på, hvordan situationen er opstået. - Jeg har forsøgt at få et svar fra både udvalgsformand Henrik Rønnow (S), direktør Charlotte Veilskov og skolechef Rasmus Andreassen, men ingen af dem har kunnet svare mig på, hvor pengene er blevet af, og hvorfor det dermed er nødvendigt at afskedige medarbejdere. - Hvad tænker du om det? - Jeg synes, det ser ud som om, politikerne har truffet en beslutning på et uoplyst grundlag.

Ekstraordinært møde Udvalget for børn og familie holder tirsdag inden byrådsmødet et ekstraordinært udvalgsmøde, og først herefter vil udvalgsformand Henrik Rønnow (S) udtale sig. Han siger dog: - Jeg synes, det er naturligt, at undre sig. Det gjorde jeg også selv, men i stedet for straks at konkludere noget, er jeg gået i gang med at undersøge sagen. Udvalget får på det ekstraordinære udvalgsmøde en grundig orientering fra forvaltningen. Men vi holder fast på, at de ekstra midler der er tildelt, skal bruges på en særlig styrkelse af almenområdet, og vi vil bede skolerne om at redegøre for, hvordan de vil bruge de her penge. Det ligger helt fast. Jeg kan dog godt sige, at en ting spiller helt klart ind, og det er et væsentligt faldende børnetal. Lærerformanden Lars Pedersen lægger ikke skjul på, at han kan frygte flere ubehagelige udmeldinger. Forleden bekendtgjorde økonomiudvalget, at der skal spares 60 millioner kroner, fordi driften er løbet løbsk i årets første måneder. - Jeg sidder faktisk og bider i bordkanten, fordi de ni påtænkte fyringer slet ikke er en del af de besparelser, der kan komme i forbindelse med de 60 millioner kroner.