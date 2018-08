Nete Kaasen fra Haderslev fik en bøde for at parkere akut foran skadestuen i Aabenraa. Nu har politikerne lyttet til hendes klage.

P-skiven var det sidste Nete Kaasen tænkte på, da hun i begyndelsen af maj parkerede sin bil ved skadestuen på Aabenraa Sygehus. På forsædet sad en en forpint og storgrædende dreng med brækket arm, så p-forhold var ikke lige på nethinden.Alligevel kom hun ud til en p-bøde på 510 kroner, og det fik Nete Kaasen til at klage over sagen, der endte i JV.Regionsrådsmedlem Villy Søvndal (SF) gik ind i sagen, ringede til Nete Kaasen, og siden også regionsrådsformand Stephanie Lose (V).Nu er sagen afgjort, og Nete Kaasen har fået dette svar, oplyser hun på facebook. Sygehuset ændrer reglerne for parkering foran skadestuen:"Efter at have afsøgt forskellige muligheder er det nu blevet sådan, at p-pladsen ved skadestuen, som har 38 pladser, ændres fra 3 timers parkeringsbegrænsning til at være forbeholdt for besøgende til skadestue og lægevagt. Parkeringstilladelse udleveres automatisk i forbindelse med patienternes modtagelse, så man er sikker på at "fange" folk selv i akutte situationer. Udformningen af den konkrete ordning fastlægges i uge 34 og ny skiltning etableres hurtigst muligt herefter. Sygehus Sønderjylland vil følge op på, om det fungerer efter hensigten"

Nete Kaasen er begejstret over, at demokratiet fungerer:

- Jeg er VILD med, at vi har politikere der lytter, og som går ind i sager på borger-niveau, lyder reaktionen.

Hun pegede i en artiklen i JV den 25. juli selv på, at det er "etisk forkert" at opkræve bøder en sted, hvor borgere kun parkerer for at få akut hjælp:

- Det er ikke fordi jeg ikke har de 510 kroner, men fordi jeg synes, det er etisk forkert, at opkræve P-afgifter på P-pladsen ved en skadestue - et sted hvor langt de fleste kun kommer, fordi de selv eller en person de hjælper, har brug for hjælp, sagde hun til JV.