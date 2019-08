Holger Mikkelsen (V) mener, at overliggeren stilmæssigt ligger højt på Aastrupvej. Det er en af årsagerne til, at han er svær at overbevise om, at bygningen på nummer 11 skal rives ned. Arkivfoto: Jacob Schultz

Det ligner et politisk nej til Torben Arevads planer om at udvide Kløften Park. Anmodningen om at nedrive den bevaringsværdige bygning på Aastrupvej 11 møder modstand i udvalget for plan og miljø, som skal træffe en beslutning mandag.

Haderslev: Mandag den 12. august skal udvalget for plan og miljø tage stilling til boligsagen på Aastrupvej 11. Og det ligner, at Torben Arevads planer om at udvide Kløften Park på bekostning af den nuværende bygning på adressen, får en politisk tommel ned. JydskeVestkysten har været i kontakt med fem af de syv udvalgsmedlemmer, og herfra lyder det enstemmigt, at der skal nedlægges forbud mod at nedrive den bevaringsværdige bygning på Aastrupvej 11. Men beslutningen er altså ikke endeligt truffet endnu, og flere medlemmer afviser ikke, at de kan blive påvirket til at ændre mening inden mandagens udvalgsmøde. - Jeg mener som udgangspunkt ikke, at bygningen skal rives ned, men jeg er heller ikke umulig at overbevise om det modsatte. Men der skal meget til for at overbevise mig. Jeg synes, det er et flot kvarter, og jeg skal overbevises om, at der kommer noget bedre i stedet for. Jeg er hverken nem eller umulig at overbevise, siger Holger Mikkelsen (V).

Udvalgsmødet Mandag den 12. august er der møde i udvalget for plan og miljø i Haderslev Kommune.

Punkt fem på dagsordenen er sagen om den bevaringsværdige bygning på Aastrupvej 11, som Torben Arevad har anmodet om at rive ned med henblik på at udvide boligbyggeriet Kløften Park.

Anmodningen var i offentlig høring i seks uger fra 19. juni til 30. juli.

På udvalgsmødet skal de syv medlemmer beslutte, om der skal nedlægges et såkaldt paragraf 14-forbud mod nedrivningen. Hvis dette besluttes, skal der inden for et år udarbejdes en bevarende lokalplan for adressen. Hvis der et år efter forbuddet ikke er udarbejdet en bevarende lokalplan, kan ejeren rive huset ned.

Torben Arevad skal senest to uger efter den offentlige hørings afslutning have besked om kommunens beslutning. Da den offentlige høring sluttede den 30. juli, skal han altså senest have besked dagen efter udvalgsmødet, tirsdag den 13. august.

Bent Vedsted Rønne (S) frygter, at flere huse vil følge efter, hvis der først bliver givet lov til at nedrive ét hus på Aastrupvej.

Formand imod forslag Den midlertidige formand for udvalget, Thomas Vedsted (LA), som er stedfortræder for den sygemeldte Benny Bonde, er på linje med Holger Mikkelsen. - Jeg kan ikke lide det med at købe en bygning for straks at rive den ned. De skal have nogle fantastiske argumenter for det modsatte. I min optik kan det sagtens blive et fint hus for en familie, siger han. Torben Arevad mener, at det ikke kan betale sig at sætte huset i stand, kommunen har også fremhævet, at den bærer præg af flere års ''stilstand i vedligeholdelsen''. Ville det ikke være nemmest bare at rive den ned og så bygge nyt? - Jo, men så forsvinder hele historikken jo. Selv hvis der bliver bygget noget lignende, er det jo stadigvæk ikke det samme hus. Jeg har endnu ikke set de rigtige argumenter for at fjerne bygningen, siger Thomas Vedsted.

Den midlertidige formand for udvalget for plan og miljø Thomas Vedsted (LA) har endnu ikke set de ''rigtige argumenter for en nedrivning''.

Røde partier enige Bent Vedsted Rønne fra Socialdemokratiet er endnu mere sikker i sin sag. Han har tænkt sig at stemme imod forslaget. - Det, jeg kan frygte, er, at vi efterfølgende vil få flere ansøgninger om nedrivninger af bevaringsværdige huse, hvis vi åbner op her, siger han. Bygningen kunne godt bruge en kærlig hånd. Ville det ikke være fint nok at bygge nyt i stedet for at lade en gammel bygning stå? Det, at bygningen ikke er vedligeholdt, er for mig ikke et argument for, at den bare skal rives ned. Min holdning er klart, at vi her har at gøre med en bygning, som skal bevares, siger han. Samme melding kommer fra Enhedslistens stedfortræder for Svend Brandt, Claus Larsen. - Jeg kan ikke finde den særligt gode idé til at bygge nyt på grunden. Jeg synes virkelig, at bygningen skal blive stående. Jeg tvivler meget på og vil blive overrasket, hvis jeg når at ændre min holdning inden mandag, siger han.

Det er værd at holde på Haderslevs gamle bygninger, mener Thies Mathiasen (DF).

DF vil bevare Også Dansk Folkepartis Thies Mathiasen er som udgangspunkt imod en nedrivning. Kun hvis bygningen er i så dårlig stand, at en nedrivning vil være eneste udvej, vil han stemme for Torben Arevads anmodning. - Vi er nødt til at tage hensyn til, at den er bevaringsværdig. Hvis der kommer nogle oplysninger inden mandag, som siger, at det ikke kan betale sig at sætte den i stand, så vil jeg stemme for anmodningen. Men jeg er meget beklemt med at give en sådan tilladelse, og jeg synes ikke, at jeg har kunnet læse mig til, at den er i så ringe stand, siger Thies Mathiasen. Det er ikke lykkedes JydskeVestkysten at få en kommentar fra de to resterende medlemmer af udvalget, Janni Pohl (DF) og Søren Rishøj Jakobsen (S).