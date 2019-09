Nej tak til frække billeder: Rita fra Haderslev holder fest for seriøse singler

Singledating 50/60/70+

Singledating 50/60/70+ er en lukket Facebook-gruppe. Det vil sige, at man skal søge om medlemskab.Reglerne er, at man er single og seriøs omkring sit ønske om at finde en kæreste.Hovedvægten af medlemmerne ligger i aldersgruppen 50 til 60+, men man kan søge om optagelse, når man er fyldt 49 år.Rita vejleder gerne nye medlemmer i, hvordan de kommer i gang med netdating.Hun arrangerer også fester og træf rundt om i landet for gruppens medlemmer.Singlefesten på Hotel Norden er åben for alle, også ikke-medlemmer. Er man interesseret i at komme med, kan man skrive til Rita Sjögreen på mail: caramba@c.dk Der er plads til maksimum 100 deltagere til festen, og arrangøren bestræber sig på at få en ligelig fordeling af mænd og kvinder.