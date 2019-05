Nej tak: Borgergruppe ønsker biogasanlæg på Haderslev Næs skrottet

På onsdag håber Borgergruppen Nej Tak til Biogas på Haderslev Næs på mindst 500 deltagere til borgermøde i Starup Hallen. Borgergruppen håber, at planerne om et biogasanlæg bliver skrottet.

SODE: Planerne om et biogasanlæg på Haderslev Næs skal skrottes. Det mener en borgergruppe, som onsdag aften holder borgermøde om sagen i Starup Hallen.

- Vi er ikke imod biogas. Men en placering på Haderslev Næs dur ikke - vi er meget bekymrede for den plan, som er ved at blive gennemført, siger fire repræsentanter for Borgergruppen Nej Tak til Biogas på Haderslev Næs, Helle Schultz, Tina Skovgaard Iversen, Lis Nielsen og Charlotte Asmussen.

Der har en byge af argumenter imod - og spørgsmål til - biogasplanen, som de gerne vil have svar på. Nogle af svarene håber de, at de får på borgermødet, hvor repræsentanter for kommunens Teknik og Miljø er inviteret.

Bekymringerne går blandt andet på miljøet, trafikken til og fra et kommende biogasanlæg, lugtgener, som kan skræmme sommerhusejere væk, og belastningen af vejnettet på Haderslev Næs.

- Men det skal være et oplysende borgermøde, hvor alle argumenter kan blive hørt, slår de fire fra borgergruppen fast.