Navnet blev Ken - måske fordi det var nemt

Ken Degn

Gift med familiebehandler Gitte Grodt Degn, som han mødte som 15-årig, da de begge gik på handelsskolen i Haderslev.Parret har tre børn, Nicklas på 27, Rasmus på 23 og Emilie på 16 år.



Efter handelsskolen kom Ken Degn i lære i tøjforretningen Jørgen & Jørgine ( I dag Nielsen's)



Derefter fulgte nogle år som førstemand i Thostrups ungdomsbutik Seven-in på Torvet, inden Ken besluttede sig for at blive kørende sælger af herreundertøj.



I midten af 90'erne blev han ansat som handels-konsulent for butikkerne i Haderslev, hvor han blandt andet var med til at opfinde aktiviteterne "Skør Fredag" og "Funcard".



Herefter blev han headhuntet til at være bladchef for Budstikken i Haderslev Efter tre år på posten besluttede han sig at blive selvstændig med Degn Marketing.



Han etablerede kontor derhjemme og efter et stykke tid fik han en pind hos grafiker Ove Kirketerp. Siden har han blandt andet haft kontor i Nørregade og på Naffet ved siden af Slagter Vollstedt.



Nu bor Degn Marketing i Skipperhuset på havnen.



Udover Ken Degn er der to grafikere på kontoret, og derudover benytter firmaet sig af en række faste freelancere til de forskellige markedsførings-opgaver.