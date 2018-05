Navnekonkurrencen er slut: 237 bud på navnet til dambåden

Perlen, Severine og Havørnen. Der har været mange bud, men nu er det forbi. Konkurrencen om, hvad dambåden skal hedde, er slut, og nu skal Styregruppen for Haderslev Dambåd finde en vinder.

Haderslev: Der er måske lidt knas i maskineriet med hensyn til at få dambåden ud at sejle, men et sted, hvor alt kører efter planen, er navnekonkurrencen.

Som med alt andet, der omhandler Haderslev dambåd, har konkurrencen haft stor opbakning. Mellem den 8. april og 26. april, har det været muligt at deltage i konkurrencen om, hvad dambåden skal hedde. Det var der mange, som havde en holdning til. 237 helt præcist, for så mange indsendte bud er der kommet.

- Der er rigtig mange gode bud, så det bliver en sjov og svær proces at udvælge navnet, men det skal vi nok finde ud af, sagde Flemming Just, der er med i Styregruppen for Haderslev Dambåd, da konkurrencen var omtrent halvvejs.

Dengang var der 170 indsendte forslag, som nu er vokset med yderligere 67, så der bliver rigeligt med navne at vælge imellem for styregruppen.