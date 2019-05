Naturen er fyldt med tissemyrer og løbende vand

Frederik morede sig kosteligt, da der torsdag var sciencedag i Børneunivers Nord. Han og de øvrige børn fik blandt andet mulighe for at prøve nogle briller, der viser, hvordan insekter ser verden. Foto: Jacob Schultz

Børneunivers Nord holdt torsdag for anden gang sciencedag med cirka 100 børn på Rosengården. Her blev der oplevet med vand, mikroskop og målebånd.

Haderslev: Sebastian Klein er vældig populær, når han drager land og rige rundt for at finde mærkelige dyr, fugle og insekter - eller laver eksperimenter ude i naturens verden. Torsdag var det godt 100 børn fra Børneunivers Nord, der drog på opdagelse. Ved daginstitutionen Rosengården på Thrigesvej var Hjalmar, Liv, Frederik, Dagmar og alle de andre børn fra årgang 14 samlet til sciencedag. Otte institutioner var med til at sætte fokus på videnskab og forskning for de helt små. Det var anden gang, sciencedagen blev holdt. - Målet er at gøre børnene nysgerrige og give dem oplevelser og ideer til at lege videre med, så de også kan fordybe sig, siger Jo Nørgaard Holm, der er pædagog i Rosengården.

Voksne kan også blive målt og vejet. Pædagogen Stine fik målt længden på sine arme af målermester Niels, der derpå gættede hende højde. Du er 165 centimeter høj cirka, sagde han, efter at have målt armenes længde til 162 centimeter. Børnene måbede. Foto: Jacob Schultz

De tisser da Folketinget ønsker, at flere unge skal ind på erhvervsuddannelserne eller vælge en teknisk uddannelse. I Børneunivers Nord har man taget den målsætning til sig: - Vi begynder i det små, siger Jo Nørgaard Holm, der sammen med en håndfuld kolleger står bag arrangementet. Tissemyrer, sæbebobler, kanaler af vand, længdemål og meget andet er derfor på dagsordenen denne dag. Alt sammen i børnehøjde for fire til fem-årige. Derfor ligger Hjalmar på knæ. Den fireårige knægt er kravlet ind under et borde-bænkesæt. Han VIL finde et insekt. - Kan du finde noget, spørger han og graver med sin ske. Andre har fundet kryb. Både myrer og bænkebider bliver gravet op og lagt ned i renvaskede skyrbægre. Senere bliver de lagt under mikroskop og studeret og derefter sammenlignet med dyrene på den store pjece. Hverken hugorm eller snog går i fælden, heller ikke stålorm eller fluer bliver gravet frem mellem blade og tør jord. Bænkebidere er dog ganske fine, det er myrerne også: - Hvad gør en tissemyre? Det voksne spørgsmål får tre par undrende øjne til at kigge op: - De tisser da.

Sæbebobler er bare sagen. Og det er sjovt at se, hvordan sæbe og vand kan blive til store bobler, mente fireårige Noah, da han torsdag eksperimenterede boblerne. Foto: Jacob Schultz

Vandet løber Ikke blot dyr, men også vand er interessant. Det kan sammen med skum ikke blot bruges til at puste store sæbebobler. Det kan også bruges til at transportere kogler, små kviste og blade fra naturen. Hvordan det virker, er Liv på fem år fra Ejsbølhus denne formiddag ved at finde ud. Med en rød vandkande hælder hun vand ud i en Storm P-konstruktion, lavet af afløbsrør. Stille og roligt hælder hun vand ned i en tragt, mens drengene omkring hende larmende pøser vand i store kar og gryder og derpå sprøjter det ud i rørene. - Det er sjovt, siger hun så koncentreret, at hun tydeligt lader forstå, at hun ikke har tid til at svare på andre spørgsmål. Det har de fleste andre børn heller ikke. Det er bare sjovt at lege Sebastian Klein og gå på opdagelse i naturens verden. Også selv om et par drenge får våde knæ.

Kommer der nogen. Der var rigtig mange aktiviteter for børnene, der alle er født i 2014, da der torsdag var sciencedag. Hvordan lyder det eksempelvis, når man råber gennem et rør - og kan man se den anden? Foto: Jacob Schultz

Liv på fem år hyggede sig med at hælde vand op i en tragt med en lille rød vandkande. Fra tragten rislede vandet så ned gennem rør, hvor vandet eksempelvis kunne transportere kogler. Foto: Jacob Schultz

Mange blev målt og vejet - og de store målebånd var derfor fremme, da cirka 100 børn fra Børneunivers Nord var til sciencedag i Rosengården. Foto: Jacob Schultz

Der er noget særligt med børn og vand. Og det er også spændende at udforske, hvordan det løber i rør. Der blev arbejdet godt til af alle for at få vandet til at at løbe hurtigt. Foto: Schultz

Ned på knæ og ud at grave med ske. Der blev ledt efter myrer, bænkebidere og alle mulige andre insekter, da der var sciencedag på Rosengården torsdag. Foto: Jacob Schultz

En bakke er aldrig dårlig. Sådan en er der i Rosengården, der torsdag lagde hus til sciencedag, som i år blev holdt for anden gang. Foto: Jacob Schultz

Naturen er uendelig stor, og som Sebastian Klein drog børnene i Børneunivers Nord torsdag på ekspedition ud i det grønne for at finde spændende dyr og insekter. Foto: Jacob Schultz