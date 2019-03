HADERSLEV: Det var den måske sidste kørsel i meget lang tid for en lokal 42-årig mand, da han ved middagstid mandag blev stoppet på Christen Kolds Vej i sin personbil. Politiet tog en narkometertest af manden. Den viste at han var påvirket af cannabis. Men det var sådan set ikke det værste. Han var nemlig i forvejen frakendt førerretten. Og han var blevet stoppet flere gange siden. Så politiet beslaglagde han bil, med henblik på at få retten til at konfiskere den.