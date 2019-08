Haderslev Kommune har givet tilladelse til et kæmpebyggeri med et fundament bestående af 50.000 tons forurenet slagger. Knap 30.000 tons er allerede kørt ud på byggepladsen, og det indeholder angiveligt tonsvis af plastikrester, der nu flyver omkring i området. Kommunens miljøafdeling vurderer indholdet af plastik og andre rester fra forbrændingen til at være en procent, og loven tillader tre procent. Men nu skal Haderslev Kommune se, om den kan skærpe kravene til fremtidens brug af slagger.