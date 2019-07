Naboer til Kløften Park har afleveret underskriftsindsamling i protest

- Nej, det ville have været useriøst, synes jeg. Vi kunne også have samlet underskrifter på Facebook, men folk skriver jo bare under uden at vide, hvad det drejer sig om, siger Erik Vilain.

- Det var vigtigt for mig at tilkendegive, at indsigelsen kommer fra os, der bor herude. Det er os, der har noget imod anmodningen, og det er noget, som vi i nabolaget står bag, siger han.

Haderslev: Hvis det går, som den tidligere købmand Torben Arevad håber, så bliver det nuværende hus på Aastrupvej revet ned for at gøre plads til en udvidelse af boligbyggeriet Kløften Park.

Vil være en dødssynd

Indsamlingen af underskrifter har kostet meget arbejde, energi og fritid. Men for Erik Vilain, der på nær sin studietid i Aarhus har boet på Aastrupvej, siden han var fire år gammel, er det en vigtig kamp at kæmpe.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at man i et samfund som vores sørger for at bevare det, der har en historisk værdi for eftertiden. Jeg ville være ked af, hvis Aastrupvej stille og roligt blev omdannet til et område med etageejendomme. Vi har efterhånden vænnet os til Kløften Park, men der skal ikke mere til af den slags. Det vil være en dødssynd mod vejens sjæl, miljø og historie, siger han.

Han er bange for, at flere bygninger i fremtiden vil falde, hvis først huset på Aastrupvej bliver erstattet med nye lejligheder.

- Jeg håber, at politikerne er bevidste om bevaringsværdien, og at de vil stå imod, at der måske er nogle kapitalinteresser, som ønsker at omdanne noget herude til flere boliger, siger han.