Det er er nogle af de bekymringer, der kommer til udtryk i de indsigelser, som er indkommet i forbindelse med de forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for den nye genbrugsplads, der tidligere i sommer var i en otte uger lang offentlig høring. Mandag skal politikerne i udvalget for plan og miljø tage stilling til de to forslag, der baner vej for Ressourcecentrum Haderslev, den store nye genbrugsplads, som Provas vil opføre ved Knavvej.

Haderslev: Hvorfor vil man bruge et naturområde, som er udlagt til rekreative formål, til noget, der hører et industriområde til? Hvorfor har man ikke valgt at placere den nye genbrugsplads i industriområde Langkær?

Genbrugspladsen på Fjordagerbakke er for lille. Den er flere gange blevet udbygget. Cirka 200.000 biler lægger vejen forbi pladsen, og 17.000 ton affald afleveres på pladsen. Det tal vil stige i fremtiden. Politikerne har i samarbejde med Provas derfor besluttet at bygge Ressourcecenter Haderslev, der kan leve op til, at alt affald i 2025 skal kunne genanvendes. Byrådet vedtog tidligere i år at reducere byggeomkostningerne med 40 millioner kroner, så pladsen samlet kommer til at koste 60 millioner kroner.

Naboerne derimod frygter især støjen fra de mange biler og lastbiler, der ventes at køre ind til den nye genbrugsplads via den lille Knavvej.

Fem naboer samt den offentlige myndighed, Vandforsyning under Miljøstyrelsen, er kommet med indsigelser. Vandforsyning peger på, at det udpegede areal ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Myndigheden ønsker, at der sker en sikring, så drikkevandet ikke forurenes.

Luk vejen

- Byrådet har vedtaget en nulløsning for Knavvej, det vil sige, at der ikke gøres noget som helst for at sikre beboerne i området. Vejen benytets i dag af cirka 250 biler, hvoraf en god del er lastbiler, endda med anhængere. Det støjer, det ryster og ikke mindst støver helt forfærdeligt. Vejen er umulig for kommune at holde og er allerede nu nok Danmarks mest vedligeholdte grusvej, siger Annie og Karl Christensen, Knavvej 20, der ønsker en lukning af Knavvej for at begrænse trafikken.

Også Haderslev Civile Hundeførerforening på Vilstrupvej 134 er bekymret over støjgenerne:

- Genbrugspladsen vil give mange støjgener for foreningen, medmindre der bliver lavet en støjvæg mod øst, skriver foreningens næstformand, Jytte Hansen.

I indstillingen til politikerne skriver Teknik og Miljø, at der skal redegøres for mulige støjpåvirkninger på det rekreative område enten i forbindelse med screeningen af projektet eller i forbindelse med miljøgodkendelsen. Det samme gælder for de trafikale ændringer i området og en eventuel stigning i trafikstøj.