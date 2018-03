Naboer: Kommunen skal ikke dispensere for støj

Skrydstrup: Haderslev Kommune skal ikke blot uden videre gå ind og give dispensation til overskridelse af støj fra de danske F-16 kampfly.

Det mener formanden for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, Per Brommann, der mandag sammen med repræsentanter for grundejerforeninger på Møllevang og Bjergvang i Skrydstrup mødtes med borgmester H. P. Geil (V) og kommunaldirektør Willy Feddersen for at drøfte, hvordan kommunen og foreningerne i fremtiden kan få et tillidsfuldt samarbejde om støjen fra både de nuværende F-16 kampfly og de kommende F-35.

- Mødet var givtigt, men borgmesteren var meget, meget formel, siger Per Brommann, der erkender, at Haderslev Kommune har en vanskelig opgøre med at navigere mellem både støjplagede naboer og Forsvarets interesser.

- Men kommunen skal være på borgernes side, og derfor skal den ikke bare give dispensation til overskridelser af støjgrænser, siger han.

H. P. Geil betegner mødet som lidt famlende, men godt:

- Vi har ikke noget at skjule. Når vi får støjmålingerne fra F-16 skal de inkorporeres. Vi vil i fremtiden blive meget bedre til at lægge de tal ud, som vi kender, siger H. P. Geil, der understreger, at kommunen repræsenterer borgerne, men også har et hensyn at tage til flyvestationen.