Naboens hest gav søskendepar mulighed for at begynde til ridning

Den ældste datter er Maja på 21 år, og hun begyndte at ride, da hun var omkring fem-seks år. Hun følger opmærksomt med i en konkurrerende deltagers runde, mens mor og søster følger med fra cafeteriaet. Maja er så glad for heste, at hun er ved at uddanne sig til berider, og hun er faktisk ansat på Rideskolen Møllen.

Det var familien Raabjerg Sørensens nabo, der havde en pony, som Maja begyndte at ride på for nu godt 15 år siden. Det var også naboen, der kørte hestene rundt til stævner og som stadig gør det i dag. Det har gjort det væsentligt nemme at være hestefamilie.

Det kunne have været håndbold

Til fredagens stævne er der 150 deltagere, og det er et stævne udelukkende for større heste. Rideskolen Møllen afholder også stævner for mindre heste og ponyer. I en lille boks sidder tre dommere og præsenterer de forskellige ryttere og giver dem karakterer.

Maja Raabjerg Sørensens mor sidder ved siden af hendes anden datter, Sara, i cafeteriaet og følger konkurrencen som så mange gange tidligere. Før døtrene fik interesse for heste kendte hun ikke så meget til hestesport, men det har mange timer i selskab med døtrene ændret på.

Nogle gange kan hun dog godt sidde til et ridestævne og tænke sig, at døtrene var kastet sig over noget andet end heste. Alligevel er det helt frivilligt, at hun bruger denne Langfredag til stævne, så der er jo også noget ved det, som hun godt kan lide.

- Og det havde ikke været anderledes, hvis det var en anden sport, de gik til. Så havde jeg brugt mange timer på at følge med i det i stedet, siger hun.

Maja rider på to heste til dagens konkurrence, og tiden nærmer sig til, at hun skal i ilden igen. Sammen med mor og søster går hun derfor igennem de store stalde, forbi mange andre heste ned for at gøre sin hest klar. Noget, som alle tre hjælper til med.