Nabo til ny genbrugsplads klager over manglende svar

Annie Christensen og hendes mand bliver naboer til den nye genbrugsplads på Knavvej. Hun frygter støj, støv og trafik til og fra pladsen og frygter, at politikerne ikke er ordentligt klædt på til at træffe endelig beslutning.

"Teknik og Miljø ønsker ikke at kommentere byrådets beslutning," besvares Annie og Karl Christensens kritikpunkter blot med i notatet fra Teknik og Miljø, og de kortfattede svar, som på tilsvarende vis er givet af forvaltningen til de øvrige naboer, har derfor i denne uge fået hende til at sende en mail til samtlige medlemmer af byrådet:

I deres høringssvar kritiserer de både placeringen af den kommende genbrugsplads, byrådets beslutning om at reducere prisen for etablering fra 100 til 60 millioner samt de trafikale problemer, etableringen af den nye genbrugsplads vil medføre for hende og de øvrige naboer i form af betydeligt mere støj, trafik og støv fra den grusbelagte vej forbi deres ejendom.

Haderslev: - Hvordan kan vi være sikre på, at byrådet er klædt på til at tage en ordentlig og faglig velbegrundet beslutning, når fagkundskaben i Plan og Teknik ikke vil kommentere vores indsigelser?

Skindemokrati?

- Hvorfor er der overhovedet en høringsperiode, når man ikke vil kommentere vores bekymringer, og der tilsyneladende på ingen måde tages stilling til disse. Jeg synes ikke, det er en rimelig behandling af borgerne/skatteyderne i kommunen - selv om vi er få, betaler vi dog skat, slutter mailen.

- Der er flere ting i det, dels den demokratiske proces, for bliver vi bare hørt, fordi vi skal, og kan vi være sikre på, at de beslutninger, byrådet ender med at tage er velbegrundede og sker på et oplyst grundlag, når der ikke tages fagligt stilling til vores bekymringer, tilføjer Annie Christensen, der mener, at byrådet er ved at træffe en helt forkert beslutning.

- Man vil placere et genbrugscenter i et område, der er udlagt til rekreative formål og med et værdifuldt drikkevandsreservoir ene og alene, fordi det er bynært. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har valgt en placering i industriområdet Langkær. Det er lige på den anden side af Aabenraavej, siger Annie Christensen.

- Der er altid klagemuligheder, og dem vil vi gøre brug af, siger hun.