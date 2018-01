Nabo til hærværksmand: Han vandt - Nu må jeg flytte fra mit hus

I flere år har naboerne til en 50-årig mand følt sig udsat for hærværk og chikane. De er rystede over dommen på 20 dages fængsel, som de finder alt for let. Arkivfoto: Larz Grabau

Naboerne til den 50-årige mand der tirsdag fik et dom på 20 dages ubetinget fængsel er rystede. De synes dommen er for let, og synes at Haderslev Kommune burde have gjort mere. For eksempel at genhuse ham i en beskyttet bolig eller lignende.

SOMMERSTED: Det er dagen derpå i Sommersted. Naboerne til den 50-årige mand, der tirsdag fik en dom på 20 dages ubetinget fængsel er målløse. - Vi er fuldstændig rystede og bange. Nu har han i årevis truet og chikaneret os, og så får han 20 dages fængsel? Det var jo som en ren oprejsning for ham. Sådan siger en af naboerne til den 50-årige, der tirsdag fik 20 dages ubetinget fængsel ved retten i Sønderborg for at udøve hærværk mod sine naboer. Den kvindelige nabo har i flere år haft sit hus til salg: - Det har jo været fuldstændig umuligt at sælge, og det skyldes da helt klart min nabo, siger den 54-årige kvinde. Hun var onsdag formiddag i banken for at tale med banken om, hvordan hun kan komme ud af huset, med mindst muligt tab: - Jeg kan bare ikke mere. Han har fyldt så meget de seneste par år, så jeg bliver nødt til at komme videre. Men det er ikke så nemt, fordi jeg vil ikke svigte mine naboer. Fordi hvis mit hus bliver opkøbt til udlejning, så kan mine naboer bare risikere at få en til som generer dem, fordi der er ingen der vil købe for at bo her, og så bliver det billig udlejning til et socialt klientel.