Når det 91. opkald tæller

I Haderslev bliver 36 enlige ældre hver dag ringet op af Ældre Sagens telefontjeneste tryghedsopkald, så de og deres pårørende kan få en mere tryg hverdag.

Jytte Frilund sidder mellem klokken otte og halv ni og venter på, at telefonen skal ringe, og det gør den. Hver dag alle ugens syv dage. - Godmorgen Jytte, hvordan går det, siger en stemme i telefonen. De snakker lidt om løst og fast og lægger så på igen. Selvom opkaldene sjældent tager mere end et par minutter, giver de Jytte Frilund tryghed. Personen i den anden ende af røret skifter hver uge, men fælles for dem alle er, at de er frivillige i Ældre Sagens tryghedsopkalds-ordning. Hver morgen ringer de frivillige rundt til 36 ældre i Haderslev kommune og sikrer sig, at folk er kommet ud af sengen og har det godt. Ordningen er gratis for alle og skal sikre de enlige ældre en større tryghed. En par enkelte gang har de taget Jytte Frilund på sengen, hvor hun endnu ikke var stået op, men heldigvis er der ikke langt fra sengen til telefonen. - Det er bedre nu, hvor det igen bliver tidligere lyst, så er jeg oppe, når de ringer, siger Jytte Frilund. Hun er oprindelig fra Langeland men flyttede til Haderslev, da hun mødte sin mand. Her boede de sammen i mange år og fik to børn. Men for omkring tre år siden var Jytte ude for en skræmmende oplevelse. En dag blev hun pludselig ramt af en blodprop. Heldigvis klarede hun den og har det i dag godt, men da hendes mand efterfølgende døde, begyndte hun at føle sig lidt mindre tryg i sit ejet hjem, når hun gik rundt en hel dag alene. - Det er ikke fordi, jeg mangler socialt samvær overhovedet, men efter blodproppen følte jeg mig lidt utryg. Det hjælper opkaldene på, siger hun.

Vi ringer måske 90 gange, hvor alt er som det skal være. Men hvis der så er en, der har brug for hjælp den 91. gang, er det alle de andre opkald værd Bodil Budde socialhumanitær koordinator for Ælde Sagen Haderslev

Trykhedsopkald Ældre Sagen Haderslev har 7.000 medlemmer.Tryghedsopkald er et opkald, der sker hver dag mellem klokken 8 og 8.30. Svarer personen ikke på opkaldet, vil ringeren forsøge at få fat på den angivende kontaktperson, der kan tjekke op på sagen. Det kan både være familie eller en nabo.



De frivillige skiftes til at ringe og tjekke op på de ældre en uge af gangen.



I alt er der 28 ringere i Haderslev, som skal ringe til 36 ældre, der fordeler sig i fire grupper. Dermed er det de samme syv ringere, som på skift ringer til deres gruppe af ældre.



Det er gratis at være med i ordningen og få tryghedsopkald.

Tryghed til alle Opkaldene fra Ældre Sagen giver ikke kun tryghed for Jytte Frilund, men specielt også for hendes datter, der bor på Fyn, og dermed ikke ser hende så ofte i hverdagen. Ifølge Bodil Budde, der er socialhumanitær koordinator i Ældre Sagen Haderslev, og som står for tryghedsopkaldene, er det ofte børnene, der får deres mor eller far til at melde sig til ordningen. - Det er selvfølgelig ikke fordi, at børnene ikke holder af dem, men de har jo meget selv at se til, og så kan det være krævende at skulle ringe hver dag, siger hun. Andre gange er det de ældre, som selv melder sig til tryghedsopkaldene for at være uafhængige af deres børn og deres bekymringer. I Haderslev er der i alt 28 ringere, som skiftes til at ringe en uge af gangen til op mod ti ældre. Hvis Jytte Frilund ikke tager telefonen, så ringer de frivillige fra Ældre Sagen videre til hendes søn, der bor i byen, og beder ham om at tjekke op på hende. Indtil videre har hun dog ikke haft brug for ordningen i den forstand, og heldigvis ringer Ældre Sagen ofte forgæves og bliver mødt af raske mennesker. - Vi ringer måske 90 gange, hvor alt er som det skal være. Men hvis der så er en, der har brug for hjælp den 91. gang, er det alle de andre opkald værd, siger Bodil Budde, der står for tryghedsopkaldene i Haderslev.