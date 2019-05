Musikmagasin: Kløften er velegnet for lønslaver uden opsparing

HADERSLEV: Forud for festivalsæsonen har musikbladet Gaffa opstillet en liste over hvilke musikfestivaler, der egner sig til hvilke budgetter. Denne læserservice kommer i en tid, da festivalbilletterne over en kam skyder i vejret.

Bladet har valg tre kategorier: Den billigste for "den studerende på sommerferie." Midtergruppen: "Lønslave uden opsparing på sommerferie" og endelig den dyre kategori: "Dedikeret festivalgænger med opsparing."

Her har Gaffas redaktion placeret Kløften Festivalen i Haderslev i den midterste gruppe. Det er festivaler med billetpriser på mellem 620 og 1000 kroner, og Kløften er i selskab med Grimfest, Alive Festival og Wonderfestival.

Gaffa fremhæver, at Kløften "præsenterer en lang række danske topartister. Flere af dem har et særligt og kærligt forhold til festivalen i det sønderjyske, der altid afvikles smertefrit."

I år optræder blandt andet Nephew, The Minds of 99 og Bikstok.

I det dyreste kategori finder man Roskilde Festivalen, Heartland, Northside og Smukfest.