Musikkorps spillede dronningen en march

Marchmusik

Eskorteret af oberst Lars Mouritsen, der er chef for Slesvigske Fodregiment, satte dronning Margrethe sig i en smuk blålilla kjole godt til rette i en god stol og lyttede til den festlige march, der første gang blev fremført ved SMUKs nytårskoncerter i januar.

SMUK er nemlig også kommet hjem. Godt nok har musikkorpset altid haft hjemme i Haderslev, men 1. januar overgik kommandoen over forsvarets musikalske ambassadører til chefen for Slesvigske Fodregiment efter i de seneste 18 år at have hørt under Telegraftropperne.

- Og det er vi glade for, sagde Lars Birkelund Olsen, der normalt spiller tuba i SMUK, men fredag også agerede dirigent ved minikoncerten for dronningen.

Messinginstrumenterne var stadig våde efter paraden på kasernepladsen, hvor "Den Danske Hærs Honnørmarch" selvsagt var blevet spillet. SMUK havde også spillet "Hendes Majestæt Dronningens Parademarch", "Fanemarchen", "Kongesangen" og "Dronning Ingrids Honnørmarch".