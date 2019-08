Musikkorps - nu med mundharpe

Og det er er solist af en vis kaliber: Mathias Heise er 25 og vandt i 2013 verdensmesterskabet i mundharpespil. To år senere blev han kåret til "årets nye jazzstjerne", og året efter modtog Mathias Heise Kronprinsens Stjernedrys-pris. Endelig har mundharpe-talentet modtaget den såkaldte Ben Webster-pris.

Ny musik

Mathias Heise har arrangeret musikken, der spilles ved en koncert i Harmonien den 31. august, og der bliver tale om helt nye kompositioner.

Mathias Heise har sit band, Mathias Heise Quadrillion, med til Haderslev, og i en pressemeddelelse giver han udtryk for store forventninger til samarbejdet med musikkorposet, fordi messingblæsere giver nye muligheder for klange for bandet, der til dagligt gør det i fusionsjazz, funk, rock og soul.

Koncerten den 31. august er en del af Trekantområdets Festuge.