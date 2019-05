Musikalsk lysfestfortælling gik lige i hjertet

Haderslev: Lysfesten på Haderslev Kaserne fik i år en ekstra dimension. Musikken kom til - og dermed også det væld af dybe følelser, som musik skaber i mennesker.

Sammen med sangskriveren Helene Blum og komponisten og violinisten Harald Haugaard førte Haderslev Domsogns Pigekor og selvfølgelig Slesvigske Musikkorps de cirka 10.000 børn og voksne, der havde fundet vej til kasernegården, ud på en musikalsk rejse, der var anderledes, flot og på samme tid betagende og storslået i al sin enkelthed.

Mens de mange lys i Haderslev Kasernes vinduer i de seneste år er blevet slukket for ikke at forstyrre de storslåede 3D-lysshows, så fik de levende lys i år lov til at brænde under showet med titlen " Et øjebliks stilhed" - og det var godt. Lysfesten er nemlig netop fortællingen om aftenen, hvor mørklægningsgardinerne blev revet ned og danskere over hele landet i glæde over befrielsen satte levende lys i vinduet.