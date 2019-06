Musik i Haderslevs gågade hver fredag og lørdag

Fra venstre Charlotte Poulsen og Louise Birk var på strøgtur med Silje i barnevognen. Veninderne synes, at musikken er med til at løfte stemningen i gågaden - Vi synes, at det er hyggeligt. Det er godt, at der er lidt knald på musikken. Vi har nu ikke købt noget endnu, sagde de. Foto: Dorthe Rasmussen