1980'er-hit

De har arbejdet siden oktober på "We'll always have Haderslev", der som forlæg har "Walking on Sunshine", der på originalsproget er en "romantic jukebox comedy drama". Hvis titlen skulle give andre associationer, er den god nok. Årets musical har titel til fælles med popsangen, som engelske Kathrine and The Waves storhittede med og som var umulig at undgå i sommeren 1985. Musikken er domineret af ørehængere fra 1980erne og 1990erne.

Jo nærmere datoen for premieren er kommet, jo mere intenst er der blev trænet: