Museum bygger for 80 millioner

Museum Sønderjylland får langt om længe et kombineret magasin og undervisningssted. De sønderjyske kommuner og store fonde har gjort byggeriet muligt, og et 12 år gammelt problem bliver løst.

- Det nye magasinprojekt viser, at de sønderjyske kommuner tager deres ansvar for kulturarven alvorligt, og det har fondene påskønnet med deres flotte bidrag til projektet.

Henrik Harnow anslår samme toner:

- Det er helt klassisk for de landsdækkende fonde, at de vil se noget lokal dedikation, og det her er ikke bare en kedelig betonbygning. Det er her, den sønderjyske kulturarv samles.

Med byggeriet af magasinet løser Museum Sønderjylland et problem, museet har haft, siden det så dagens lys i 2006. Museum Sønderjylland opstod som statsanerkendt museum i kølvandet på kommunesammenlægningen og amternes nedlæggelse.

I alle 12 år har museets samlinger været opbevaret under dårlige og utidssvarende forhold. Det har i tilgift betydet store logistiske udfordringer for museumsfolkene. For eksempel sidder konservatorerne i ældre fabrikslokaler i Gram - langt væk fra de genstande, medarbejderne arbejder med.

Samlingernes skæbne er flere gange blevet kritiseret af Slots- og Ejendomssstyrelsen som Museum Sønderjyllands største problem.

Størrelsen af magasinet vil være 3000 kvadratmeter, men tallet skal tages med forbehold, da det afhænger af, hvor højt man bygger, understreger Henrik Harnow.

Arbejdet skal i EU-udbud.