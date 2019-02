Muligt nyt biogasanlæg få hundrede meter fra Marstrup skabte debat

Brødrene Jes og Kristian Lyhne Bonde vil opføre et biogasanlæg ved Knokbjerg. Forslag om hurtig sagsbehandling blev afvist. Flertal enige om at gå i gang med udarbejdelsen af et plangrundlag.

Marstrup: Borgerne i Marstrup kan måske få et biogasanlæg som nabo. Haderslev Biogasenergi K/S, der er hjemhørende på Nørbygårdvej 50 og drives af brødrene Jes Lyhne Bonde og Kristian Lyhne Bonde, har købt Dybkær 3 ved Knokbjerg af Haderslev Kommune. Brødrene, der er sønner af formanden for byrådets udvalg for plan og miljø, Benny Bonde (LA), vil opføre et biogasanlæg lige ved siden af Haderslev Fjernvarmes flisfyrede værk, der skal omsætte gyllen fra kyllinger, svin og kreaturer til naturgas. Anlægget skal omsætte 109.500 tons biomasse om året - svarende til cirka 300 tons i døgnet - 314 meter fra nærmeste nabo i Marstrup by. Under stor debat og skarpe udfald vedtog et stort flertal i Haderslev Byråd tirsdag aften, at der skal igangsættes et planarbejde, som kan danne det nødvendige grundlag for etableringen af biogasanlægget. Kun Enhedslisten stemte imod. - Jeg har generelt altid støttet biogasanlæg, selvom mit parti stemmer imod. Men dette anlæg ligger så relativt tæt på Marstrup, at vi risikerer en shitstorm af naboklager, sagde Svend Brandt (EL), der ikke vil bruge kommunale ressourcer på et planarbejde, som han betegner som risky business.

Baggrund Der ligger i forvejen et biogasanlæg i Hjartbro tæt ved Bevtoft. Anlægget ved Knokbjerg er ifølge planerne mindre.



Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse - altså en redegørelse for værkets påvirkning af omgivelser - inden godkendelse. Her skal der blandt andet tages højde for lugtgener og trafik.

Kontroversiel sag Socialdemokraternes gruppenformand, Henrik Rønnow, slog inden afstemningen fast, at ingen i den socialdemokratiske gruppe kunne eller ville stemme for en idéhøring, hvis projektet blev hastet igennem, som der ellers var lagt op til. Ved årets udgang udløber den nuværende støtte til biogasanlæg, og økonomien kan derfor ændre sig. Derfor var der lagt op til, at sagsbehandlingen skulle forkortes, så et kommuneplantillæg kunne vedtages 24. september i år - og ikke først 20. december. - En af de væsentligste hovedanker mod den hurtige sagsbehandling er, at høringen så kommer til at ligge midt i hovedsommerferien. Det har vi jo tidligere sagt ikke er hensigtsmæssigt. Allerhelst ser jeg, at man spørger borgerne i Marstrup og sætter igang med en idéhøring, sagde Henrik Rønnow, der også langede ud efter det, som fra flere sider blev kaldt for kluntet sagsbehandling. SFs Bent Iversen var enig: - Det er ikke rimeligt, at det skal gå så hurtigt. Det er en kontroversiel sag, som lokalbefolkningen skal have rimelig tid til at udtale sig om, sagde han.

Formandens rolle Politisk har spørgsmålet om biogasanlægget været drøftet på den lukkede del af møder i både udvalget for plan og miljø, økonomiudvalget og i byrådet. Benny Bonde har været erklæret inhabil i sagens behandlinger og havde meldt afbud til tirsdagens byrådsmøde. Hans rolle og en fremtidig sagsbehandling, hvor kommunen skal give miljøgodkendelsen, så Rønnow stærkt kritisk på: - Jeg finder det meget betænkeligt, at kommunen vil hjemtage godkendelsen, så det er kommunens egne folk, der skal give godkendelsen, sagde Rønnow, der lod det skinne igennem, at udvalgsformanden så kunne påvirke forvaltningen. Det blev dog afvist af Enhedslistens Svend Brandt: - Jeg tror ikke, der bliver påvirket af, at Benny er formand.

Klimafordele Carsten Leth Schmidt fra Slesvigsk Parti, der er økologisk landmand, skubbede på for at få projektet sat i gang: - Vi slipper i hvert fald så for en shitstorm i hele Erlev-området, som stinker af gylle, når det køres ud, sagde han og pegede på, at gylletransporterne fra Nørbygårds landbrug ved en etablering af et biogasanlæg på Knokbjerg så ikke længere vil gå via Erlevvej. Thomas Vedsted (LA), der afløste Benny Bonde under tirsdagens byrådsmøde, pegede på, at man i stedet for kun at tænke på mulige lugtgener, skal tænke på, hvad det kan komme til at betyde for klimaet: - Det som Lyhne Bonde-brødrene vil lave vil kunne opvarme 5000 husstande om året og få 190 bybusser til at kunne køre, sagde han blandt andet.