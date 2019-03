Mulighed for to skoler vækker behersket interesse i Vojens

VOJENS: Skolebestyrelsen på Lagoniskolen i Vojens holder et ekstraordinært møde om 14 dage for at drøfte, hvad den egentlig mener om muligheden for at opdele Lagoniskolen og få en leder til hver skole. På Sønder Otting Skole i Haderslev har man taget skridtet i forbindelse med indeklimaproblemerne på den ene matrikel og bygning af en ny skole. På Lagoniskolen er muligheden opstået i og med, at skolen pt. står uden leder.

-Vi har behov for at få en seriøs drøftelse, inden vi sender vores høringssvar afsted, siger Randi Jensen, der er formand for skolebestyrelsen. Hun lægger ikke skjul på, at det ikke er en idé, der er groet i deres baghave, men en mulighed, der er blevet dem forelagt fra rådhuset.

- Vi skal have ordentlig tid til at sætte os ind i det, diskutere fordele og ulemper ved henholdsvis en eller to skoler, fordi det er der ved begge løsninger, og det gælder om at finde den bedste løsning for elever og personale, siger Randi Jensen.