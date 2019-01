Motorvejsuheld udløste flere sigtelser: Mand fulgte efter udrykningskøretøjer

HADERSLEV/CHRISTIANSFELD: Uheldet på motorvejen syd for Christiansfeld onsdag formiddag klokken 10.38 udløste flere sigtelser.

Primært blev chaufføren i den lastbil der forårsagede uheldet sigtet. Det var en 63-årig mand fra Gelsted. Han var på vej mod syd med sin lastbil med påhængsvogn, da han ramte en anden lastbil, der holdt i nødsporet.

Lastbilen var havareret på grund af et punkteret dæk.

Efter sammenstødet fortsatte den første lastbil gennem autoværnet vest for motorvejen.

Den 46-årige chauffør i den anden lastbil er fra Hornsyld. Han blev ikke sigtet for noget.

Det gjorde en 30-årig mand fra Horsens til gengæld. Han var lidt for smart. Da et udrykningskøretøj fra et af de lokale brandværn kom kørende med frigørelsesudstyr og under udrykning, fulgte den unge mand efter i sin personbil. Det foregik midt på motorvejen mellem de andre biler.

Han gav dog plads til ambulancen og den politibil, der kom bagefter. Men dem fulgte han også efter.

Da udrykningskaravanen nåede frem til uheldsstedet, blev han standset af betjentene i den politibil, han var fulgt efter. Manden blev sigtet for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Betjenten havde også andet at lave. De måtte formane fem-seks bilister, som tog fotos af uheldet. Og så valgte de at sigte én enkelt bilist for det samme.

Ingen personer kom til skade ved uheldet. Motorvejen blev delvist åbnet igen klokken 11.48. Klokken 12.40 blev det sydgående spor kortvarigt lukket igen, da en af lastbilerne skulle bugseres og igen klokken 21.09 igen på grund af bugsering.