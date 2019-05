Motorvejen er helt spærret i nordgående retning lige syd for afkørsel 67 Haderslev Nord

Opdateres

HADERSLEV. Lige nu er der helt spærret for nordgående trafik mellem afkørsel 68 Vojens og 67 Haderslev Nord. Ved middagstid var der et uheld med to biler på motorvejen mellem Haderslev Nord og 66 Christiansfeld. Det involverede tre tyske biler, der kørte op bag i hinanden. Én person fik det skidt og blev kørt på skadestuen, men ellers var der kun materielle skader.

Der var knap ryddet op ved 13-tiden, før der skete endnu et uheld fire kilometer syd for med fire biler. Det skete lige syd for Haderslev Nord, men altså stadig i nordgående retning. Så nu er der helt spærret, mens redderne arbejder. Politiet opfordrer til, at man kører en anden vej. Man kan dog godt køre på motorvejen både i sydgående og nordgående retning ved Haderslev Nord.

Det er uklart, hvor mange tilskadekomne der er, og hvor alvorligt det er.