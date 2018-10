Motorvej spærret af væltet tankvogn i 10 timer: Nu efterlyses rumænsk lastbil

HADERSLEV: Det var tilsyneladende en rumænsk trækker med hænger, som var skyld i det uheld med en tankvogn, som mandag lammede trafikken på motorvejen. Den rumænske lastbil overhalede tankvognen ved afkørsel 69 Haderslev syd klokken 07.53.

Da den trak ind igen, ramte den tankvognen. Tankvognen kom i slinger og endte med at vælte ud over midterautoværnet. Den rumænske lastbil fortsatte mod nord. Hængeren er blå og må have en skade bagpå i højre side.

Rumæneren søger politiet nu efter.

- Vi har noget mere at gå efter, afslører politikommissær Kristian Harbo Sørensen.

Tankvognen blev ført af en 53-årig tysk mand. Han kom lettere til skade.

Hans tanke rummede to tons metanol og 23 tons glycerin. Uheldet lammede motorvejstrafikken i begge retninger hele dagen. Klokken 17.05 skete der en dødsulykke ved afkørsel 67 Haderslev Nord, da en 57-årig lastbilchauffør overså den sydgående kø og pløjede ind i en holdende lastbil. I alt tre lastbiler og én personbil blev involveret i den ulykke.

Fire personer mere kom også til skade i et ukendt omfang. I personbilen sad et par fra Rødekro; en 67-årig mand og en 64-årig kvinde. De andre lastbiler blev ført af en 75-årig mand fra Rødekro og en 44-årig udenlandsk mand.

Den 57-årige mand fra Nordjylland døde.