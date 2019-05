HADERSLEV: Et mindre uheld i krydset på Christiansfeldvej og Chr. X's Vej ved middagstid mandag endte med en indlæggelse.

En 56-årige kvinde fra Christiansfeld var på vej mod nord ad Christiansfeldvej klokken 12.06. Men i krydset overholdt hun ikke sin ubetingede vigepligt.

En jævnaldrende motorcyklist var samtidig på vej mod øst ad Christiansfeldvej/Chr. X's Vej, da han opdagede kvindens bil på vej ud foran ham. Han valgte at smide sig og motorcyklen ned, for at undgå et sammenstød. Han og maskinen kurede derefter hen ad vejen.

Den 56-årige mand fra Haderslev kom lettere til skade ved den manøvre. Han blev med ambulance kørt på sygehuset og indlagt til observation.

Falck var efterfølgende ude og rengøre vejbanen for oliespild.

Kvinden blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.