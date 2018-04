Motionsløb på landingsbanen

Skrydstrup: Solen skinnede over Skrydstrup Flyvestation, da Team Rynkeby Sønderjylland og Fighter Wing i 2017 afholdte Runway Run for første gang. I år gentages succesen, når portene til den danske F16 landingsbane åbnes den 26. maj.

Knap 350 personer løb sidste år 10 km langs den danske F16 landingsbane i Skrydstrup - og takket være tilmeldinger og sponsorater, gav arrangementet over 70.000 kr. til Børnecancerfonden. Denne gang forventer løbets bagmænd at samle flere penge ind.

- Nu har vi udvidet løbet, så man kan løbe 10 km eller løbe/gå 5 km. Vi håber, at ruten på 5 km kan tiltrække flere deltagere, som kan få oplevelsen af at komme tæt på flyvestationen, fortæller Lisbeth Gripping Ribert, der er chefsergent hos Fighter Wing Skrydstrup og deltager på Team Rynkeby for anden gang.

Ved tilmelding før 1. maj er der mulighed for at vinde et gavekort på 10.000 kr. til Club La Santa. Derudover trækkes der lod blandt alle startnumre om en tur i F16 simulator, to ture i T17 fly og tre ture i svævefly.

Alt overskuddet går ubeskåret til Børnecancerfonden igen i år.