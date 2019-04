Julie og Lene Beukel fra Starup er blevet totalt bidt af ishockey. Det er deres første sæson som inkarnerede ishockeyfans, og mor og datter er i denne tid at finde på tilskuerpladserne, hver gang de lyseblå er på isen.

- Jamen, det er bare så fantastisk at være herude. Stemningen, sangen og sammenholdet, man er bare en del af opbakningen til holdet, uddyber Julie.

Det varede dog lige et par måneder, inden hun fik sin mor Lene Buekel, 45 år, lokket med "på glatis", men så var det også sket, og siden har har den anden halvdel af familie, altså Julies far og hendes storebror måtte se langt efter Lene og Julie, når de lyseblå var på isen.

- Jeg var herude for første gang i august, sammen med min veninde, som ofte kommer her sammen med sin far, og det var så fedt at være med til, fortæller 16-årige Julie Beukel.

Det gør ikke noget, at de markerer lidt, og at de slås lidt. Altså, der er meget mere aktion i ishockey end i for eksempel fodbold og håndbold, hvor de bare løber frem og tilbage.

Slutspil for nybegyndere

Mange regler

Hun fik hurtigt de mange regler lært og hendes opgave er at "undervise" Lene, når de er til kamp, fordi det er ikke dem alle, Lene har fået med endnu.

- Jeg skal altid være lige ved siden af Julie, hvad enten vi har siddepladser eller ståpladser, fordi så kan jeg spørge hende, hvorfor det nu er, at folk er utilfredse, forklarer Lene, og fortsætter:

- For eksempel da jeg første gang hørte om boarding, hvilket betyder tackling op ad banden.

Lene lægger ikke skjul på, at hun synes det er fascinerende, at der bliver gået til den på isen.

- Det gør ikke noget, at de markerer lidt, og at de slås lidt. Altså, der er meget mere aktion i ishockey end i for eksempel fodbold og håndbold, hvor de bare løber frem og tilbage.

Det er dog ikke kun sporten og slaget på isen, der har fanget mor og datter.

- Ishockeyen er noget vi har sammen. Det hygger vi os med, og så sætter vi stor pris på at kunne blive hentet af dem derhjemme, efter en kamp. Det er ren win-win, smiler Lene, der synes det er fedt at kunne råbe og heppe igennem under en kamp.