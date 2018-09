Maibritt Jacobsen, Haderslev, ønsker et opgør med trenden med at lade konfirmander ankomme til kirken i store dyre biler.

Maibritt Jacobsen var til konfirmations-forberedende gudstjeneste i samme domkirke, og det inspirerede hende til at gå til tasterne og kritisere den udbredte tendens til, at konfirmander ankommer til kirken i Bentley'er, Masarati'er og andre lukususbiler. Der er også eksempler på, at konfirmander er landet ved kirken i helikopter.

- Jeg har bare ikke lyst til at stå i det menageri af alle de køretøjer og fartøjer og al det bimmelim. Der er heller ikke meget hensyn, næstekærlighed og omsorg over for de elevkammerater, der ikke bare kan komme i nærheden af at komme op i det niveau. Nogle har problemer med at skaffe penge bare til en fest og tøj. Det bryder jeg mig bare ikke om, siger Maibritt Jacobsen.

Låne til tøjet

- Nogle må sågar låne til tøjet. De går i genbrugsbutikker for at finde brugt konfirmationstøj. Og det mest komiske er, at jeg også hører forældre beklage sig: "Hvad så når de skal giftes, hvad skal vi så finde på? Skal de så transporteres i raket, spørger de. Det er lidt grineren at vi selv tænker over det og så alligevel går ud og lejer sådan en bil eller motorcykel.

Maibritt Jacobsen forklarer, at hun med læserbrevet ønsker at "sætte hælene i" og opfordre til at tænke over de dyre konfirmationer.

Flere firmaer tilbyder transport af konfirmander. På www.konfirmationsportalen.dk kan de vordende konfirmander og deres forældre læse, at der er mulighed for at komme til og fra kirken i en veteranbil eller sågar en Hummer. Sidstnævnte er en civil udgav af et militært køretøj og er blevet kritisereret for sit høje energiforbrug.

Prisen for at leje et køretøj vil, kan man læse på konfirmationsportalen typisk være mellem 2000 og 3000 kroner for en time inklusiv chauffør.