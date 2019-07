Mona maler kæmpemalerier med masker og dukker

Fantasien fejler ikke noget hos den pensionerede lærer, der i sin tid drømte om at komme ind på kunstakademiet. Forældre og en søster mente dog, at hun hellere skulle lave noget fornuftigt, og i stedet blev kunsten den altfortærende store interesse. I mange år malede hun - og da teaterinstruktøren Niels Damkjær kom ind i hendes liv for mere end 30 år siden - kom dukkerne og maskerne til.

På sengen i lejligheden i det gamle hus står et stort maleri. Malet for nogle år siden efter inspiration under en rejse til Portugal. Billedet forestiller nogle sten, der i form minder om et stort hestehoved og en lille fugl.

"JULIA & RASMUS" er en billedrig teaterforestilling med fortællere, marionetter, maskefigurer, musik og sang i en original scenografi: et mindesmærke/Gedenkstätte - i form af et tredelt billede med midterfelt hvor marionetterne spiller, to sidefløje, som kan åbne sig for danske eller tyske maskefigurer og oven over det hele troner et stort våbenskjold, som kan åbne op for højrøstede ogvoldelige Mester Jakel-dukker. Musikken er dels ny-komponeret, delstraditionelle sange fra Sønderjylland og Schleswig. I forestillingen bruges både dansk og tysk, men således at alle kan følge med i handlingen.

I årenes løb er det blevet til rigtig mange dukker og figurer. Mona Damkjær laver mest ansigterne og masker til dukkerne, som kan være i forskellige størrelse. Her er det en dukke fra forestillingen om Bruhn fra Kalvø, og hun er så småt gået i gang med at lave dukkerne til genforeningsspillet "Julie og Rasmus". Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Udgangspunktet er den klassiske fortælling om Romeo og Julie, fortæller Mona Damkjær, der oplyser, at mange kendte og ukendte hændelser fra de dramatiske år kommer til at indgå i handlingen som en aktiv del af fortællingen. Blandt andet historien om den navnkundige socialdemokrat Anna Mosegaard, der som den første kvinde fra Slesvig-Holsten blev valgt til det preussiske parlament i 1919, men på grund af drabet på Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht opgav sin plads, men også beretningen om H. P. Hanssen og Adolf Köster - på samme tid venner og modstandere i spørgsmålet om grænsedragningen. I forestillingen sniger også statuen af Kejser Wilhelm sig ind.

- Det bliver mægtig spændende, fortæller Mona Damkjær, der oplyser, at handlingen udspiller sig om to unge, der bor i Haderslev i årene omkring genforeningen. Julie er ud af en tysk familie, og Rasmus stammer fra en dansk bondefamilie.

Lige nu er den snart 76-årige stifter og daglige leder af Sønderjysk Figurteater i fulde omdrejninger. To forestillinger er ved at blive forberedt. 30. august er der premiere på forestillingen "Fisken i Træet", og til april næste år skal genforeningsspillet "Julie og Rasmus" - en historisk fortælling i øjenhøjde om adskillelse og genforening i det dansk-tyske grænseland være klar.

Den kommende genforeningsforestilling er indtil videre købt af Haderslev Kommune som skoleteaterforestillinger for kommunens 6. klasser, håbet er at den også kommer over grænsen.

- Jeg har læst tysk i tre år, og har altid interesseret mig for tysk. Da jeg lærte en ven fra det tyske mindretal at kende, fik vi en idé om at lave noget sammen på både dansk og tysk. Det blev så til forestillingen "Katten Knurrer mig - Alles für die Katz'" fortæller Mona Damkjær, der sammen med Sønderjysk Figurteater af samme årsag flere gange har optrådt syd for grænsen.

Mona Damkjær har en forkærlighed for dukker og teater. Hun er sprudlende initiativtager til Sønderjysk Figurteater, der lige nu er i gang med at lave en stor ny, dukkeforestilling i anledning af genforeningen 2020. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

De forunderlige masker

Processen optager Mona Damkjær mest - det, at man får en idé og arbejder på at realisere det. Og så er det maskerne og dukkerne. Hun elsker at gå på opdagelse i et ansigts detaljer - om det er et menneske eller et dyr.

I hendes arbejdsværelse oppe under loftet i hende og Niels Damkjærs lejlighed i Badstuegade i Haderslev har hun et værksted, hvor hun har sine materialer - og hvor man kan se nogle af de mange figurer og masker, hun har lavet.

Om det er katte eller den navnkundige skibsredder Bruhn fra Kalvøs meritter, så er udtrykkene i hoveder og ansigt noget, som Mona Damkjær går meget op i.

- Jeg har malet rigtig mange portrætter i sin tid, men jeg er mere og mere gået over til trækkene her, siger hun og forklarer, hvorledes det handler om at få de historiske personligheder frem.

Dukker og masker kan rigtig meget:

- Det er lettere at flytte sig i tid og sted med dukker end med skuespillere, og så kan man få mange detaljer med. På mange måder minder det om tegneserier, hvor man kan zoome ind og ud. Sådan en figurteater-forestilling er som et stort maleri, siger Mona Damkjær, der understreger, at figurteatrets forestillinger henvender sig til alle, ikke kun børn.

- Fordi der er dukker med, mener mange, at det er for børn. Men med dukker får historien bare en ekstra dimension.