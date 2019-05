Mogens Rerup kræver at læse sin egen sag - men byrådet siger nej

Enhedslistens byrådsmedlem, Mogens Rerup, vil have indsigt i al udveksling af dokumenter mellem Haderslev Kommune og KL om ham. Det siger et politisk flertal nej til. To Venstrefolk stemte imod.Tynd sagsfremstilling, mener det ene V-medlem.

Mogens Rerup har krævet aktindsigt i alt, men fået afslag. Det klagede han over, og den klage landede på byrådets bord den 28 maj.

HADERSLEV: Mogens Rerup (EL) nægtes fortsat adgang til dokumenter om ham, der er udvekslet mellem Haderslev Kommune og Kommunernes Landsforening. Det gælder de dokumenter, der er udvekslet efter den 18. februar, da et flertal i økonomiudvalget valgte at politianmelde det rebelske byrådsmedlem.

Tynd sagsbehandling

Beslutningen blev truffet af et flertal, men to Venstrefolk, Holger Mikkelsen og Signe Knappe, havde store kvaler med, at Mogens Rerup ikke kan få indsigt i, hvorfor han er politianmeldt.

De stemte sammen med Mogens Rerups partifælle, Svend Brandt, og SF's Bent Iversen imod, at afslaget på Mogens Rerups ønske om aktindsigt bliver fastholdt.

Mogens Rerup selv var sendt udenfor døren, da sagen blev behandlet.

Signe Knappe kaldte sagsfremstillingen for tynd, og hun og Holger Mikkelsen fandt det betænkeligt, at byrådskollegaen er anmeldt - men ikke må se, hvorfor han er anmeldt.

De samme betænkeligheder havde andre byrådsmedlemmer, men Henrik Rønnow (S) og John Krongaard (DF) henviste til, at der ligger en vurdering fra juristerne om det korrekte i at afvise byrådskollegaens ønske om aktindsigt. Den valgte de at læne sig op ad.

Mogens Rerup har fået aktindsigt i materialet om kommunens korrespondance med KL om ham frem til mødet i økonomiudvalget den 18. februar. Materiale fra efter den dato indholder efter forvaltningens opfattelse oplysninger, som det er nødvendigt at hemmeligholde over for Mogens Rerup, fordi han er part i sagen.