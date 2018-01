Mogens Rerup blev videoovervåget: Kommunen beklager

Det var uheldige omstændigheder, der gjorde, at Mogens Rerup fik anvist et videoovervåget mødelokale med sine klienter på Jobcenteret, siger Haderslev Kommune.

Haderslev: Byrådsmedlem Mogens Rerup (EL) er blevet videoovervåget på Jobcenteret i forbindelse med en samtale med en borger på Jobcenteret. Det oplyser Mogens Rerup selv, og det bekræfter fungerende direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Rune Larsson.

Mogens Rerup har bedt Haderslev Kommune om en god forklaring, og betegner lokalet som et "abebur":

- Da jeg forlod abeburet efter et møde i går eftermiddag, kom jeg tilfældigvis til at se et skilt, hvor der stod, at man skulle være opmærksom på, at lokalet blev videoovervåget - ingen havde naturligvis sagt noget til mig derom - og jeg ville ikke sige noget til den venlige sagsbehandler, for hun har jo ingen indflydelse på stupid adfærd fra ledelsens side, skriver Mogens Rerup i en mail til JydskeVestkysten.

- Den adfærd er jeg sikker på er ulovlig, for abeburet er ikke et offentlig rum, og så må det ikke videoovervåges. I (Haderslev Kommune, red.) kan ud fra almindelig sund fornuft ikke forvente, at jeg eller andre vil sidde og afholde fortrolige samtaler med mennesker, der er i krise og ofte er betydeligt følelsesmæssigt påvirket, i et rum som kommunen lyd- og videoovervåger, lyder det fra Mogens Rerup.

Men der er tale om en meget beklagelig fejl, siger fungerende direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Rune Larsson. Han afviser pure, at der har været hensigter om, at videoovervåge Mogens Rerup. Sagen er nu sendt som orientering til alle medlemmer af byrådet.

- Jeg kan bekræfte Mogens Rerups oplysning, og har fuld forståelse for, at Mogens Rerup har udtrykt kritik.

- Baggrunden for, at vi har et videoovervåget lokale i Jobcentret er, at der kan afholdes risikosamtaler i lokalet. Lokalet er etableret på baggrund af en anbefaling fra politiet. Konkret videoovervåges lokalet af den sikkerhedsansvarlige, der har mulighed for at se billederne, hvis der opstår en situation, der kalder på en reaktion og efterfølgende bevis, siger Rune Larsson i sin forklaring til byrådet.

Han tilføjer, at videooptagelserne aldrig har været anvendt. Desuden bliver de slettet efter to døgn. Der er heller ingen, der aktiverer en optage-funktion. Video-optagelserne starter ved bevægelse i rummet.

Men Rerup skulle som minimum have haft besked om rummets særlige funktion:

- Inden borgere går ind i mødelokalet skal borgeren gøres opmærksom på, at lokalet videoovervåges. Hvis det ikke er sket i Mogens Rerups tilfælde, er det meget beklageligt, siger Rune Larsson.