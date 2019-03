Baggrund

Udstillingen Tog 2000 er arrangeret af Sønderjydsk Jernbane Klub og finder sted på Lagoniskolen, Unionvej 4 i Vojens.Udstillingen er åben lørdag og søndag fra klokken 10 til 16.



Det koster 40 kroner at komme ind, mens der er gratis adgang for børn under 12 i følge med en voksen.



Der er alle former for modelbaner lige fra den spæde start til de store computerstyrede anlæg på over 100 kvadratmeter.