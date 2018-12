Der er ikke rapporteret om afskudt fyrværkeri i forbindelse med branden. Kommunens indsatsleder mener da heller ikke, at det kan have antændt branden.

Branden ser ud til at være opstået i en af de brændte biler. Og noget tyder på, at den er påsat. Politiet betegner ind til videre branden som mistænkelig.

HADERSLEV: Julemorgen raserede en brand et bilværksted på Niels Finsens Vej 4. Branden blev opdaget af en beboer i Varbergparken overfor klokken 06.05. Fire biler stod i brand, og ilden havde bredt sig til en stak bildæk og fået fat bygningens tagudhæng. Et bilværksted udbrændte.

Branden bredte sig til bygningen via et dækoplag. Det gik ud over autoværkstedet og et lager med maling. Foto: Larz Grabau