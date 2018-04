Ministre skal diskutere F-16 mekanikeres retsforhold

Der kan være politisk vilje til at hjælpe amerikanske F-16 mekanikere i Skrydstrup til at få sygesikring. Danmark kan lave en særaftale med Tyskland.

- Det der lyder jo godt nok lidt mærkeligt. Sådan som jeg har forstået det; havde de boet i Tyskland, men arbejdet i Holland, så havde det være inden for reglen. Hvis de bor i Danmark, er der ingen problem. Det der er ikke rart. Man har lidt den holdning, at der er meget ved vores forbehold, der giver noget bøvl. Men det her er da på ingen måde fornuftigt. Heller ikke set i lyset af, at der da ikke er nogen, der vil forsvare det her, og sige; det er fornuftigt. Vi må se, om der findes en eller anden teknikalitet, der gør, at vi kan løse op for det, tilføjer Hans Christian Schmidt.

- Det er da et problem. Jeg synes, det skal løses. Vi har udfordringer nok i det område, vi bor i, så det ville være dejligt, hvis vi kunne får det løst. Jeg taler med forsvarsministeren om det. Men det kan også godt være, at jeg vil nævne det over for beskæftigelsesministeren. Det tager jeg på gruppemødet i morgen (torsdag, red. ), lover han.

SKRYDSTRUP: Folketingsmand Hans Christian Schmidt (V) er nu gået ind i sagen om Fighter Wing Skrydstrups to amerikanske flymekanikere, som er kommet i klemme, fordi de som tredjelandsborgere ikke kan få det særlige sundhedskort, når de bor syd for grænsen.

En løsning

Og det er der ifølge lederen af informationscentret i Regionskontor Sønderjylland-Schleswig ikke noget problem i:

- I sidste ende er der jo Danmark, der har valgt at lave det der tredjeborgerforbehold i forlængelse at retsforbeholdet. Selvfølgelig kan man lave særaftaler med et andet land. Der findes et instrument, der hedder artikel 16 i henhold til EU forordning 883. Der kan to lande aftale undtagelser for personer og persongrupper. Men det er i første omgang op til det politiske system og så den myndighed, der skal gøre det, siger Peter Hansen.

Men det kræver en henvendelse fra Udbetaling Danmark.

- Myndigheden er Udbetaling Danmark. Hvis den får en ordre fra højere magter, om "at flymekanikere på Fighter Wing Skrydstrup, som er tredjelandsborgere, kan blive omfattet af EU regel 883; få det ordnet". Det kræver ikke en lovændring. Jeg kan ikke se, at Tyskland vil sige nej tak, for de har ikke nogen omkostninger ved det, uddyber Peter Hansen.