Minister talte i søsterloge

Haderslev: Søsterloge nr. 19 Alexandra har holdt ordinært møde og havde inviteret udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) til at holde foredrag for søstrene. Der var også inviteret gæster fra Lions Club/Sophies kilde, Inner Wheel, Familie og Samfund samt Soroptimisterne, og flere havde fulgt opfordringen. Udviklingsminister Ulla Tørnæs havde valgt et emne: Piger og kvinders ret til at bestemme over egen krop. Foredraget handlede om oplevelser på rejser som minister i udlandet. Ministeren kom med eksempler på, hvordan piger og kvinder nogle steder ingen rettigheder har og er underlagt de mandlige familiemedlemmers ret til at bestemme alt.