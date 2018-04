Minister afviser at rykke åbningstidspunktet på valgdagen

HADERSLEV: Valgtilforordnede må også fremover finde sig i at skulle stå en time tidligere op, når der afholdes kommunal- og regionalvalg. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) holder fast i, at kommunal- og regionalvalg også i fremtiden begynder klokken otte. Tidligere var det klokken ni.

- Selv om jeg anerkender, at fremrykningen af åbningstidspunktet på valgdagen kan give en ekstra udfordring for den enkelte kommune, har jeg på nuværende tidspunkt ikke planer om at ændre åbningstidspunktet på valgdagen. Det er min opfattelse, at den nye mulighed for at afgive sin stemme på valgdagen allerede fra klokken otte generelt er blevet godt modtaget af vælgerne, og jeg lægger meget vægt på at sikre så meget fleksibilitet som muligt for den enkelte vælger.

Sådan skriver ministeren i et svar til Haderslev Kommune, der havde spurgt om muligheden for igen at rykke starttidspunktet frem til klokken ni.