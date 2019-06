Minibørnehave på vej til Starup: Åbner til oktober

Derfor kom hun frem til, at hun skulle åbne en minibørnehave - og så gik hun i gang med at lede efter en samarbejdspartner. Det fandt hun i Louise Schäffner - og nu er de to ved at gøre klar til åbningen.

Der bliver plads til ti børn i Minibørnehaven Starup, som den kommer til at hedde. Planen er, at minibørnehaven skal åbne til oktober.

Det er her i køkkenet, at børnene skal være med til at lave den mad, som de skal spise - hvis de har lyst til at være med. Louise Schåffner og Rikke-Marie Salihu forestiller sig, at de skal have gang i "fra have til mave"-projekter, så børnene kan få en fornemmelse af, hvor maden kommer fra.Foto: Stine Hygum

Hjemlige rammer

Nu er underetagen i det hus, som Rikke-Marie deler med sin mand og børn, ved at blive omdannet til de rammer, som skal være dagligdagen for de børnehavebørn, som til efteråret skal starte i Minibørnehaven Starup.

I køkkenet skal der være plads til, at børnene kan hjælpe med at lave den mad, som de selv skal spise. Børnene - eller måske især deres forældre - slipper nemlig for at skulle have mad med.

I minibørnehaven kommer der primært økologisk mad på menuen.

- Vi indretter køkken-alrummet til et sprogrum. Jeg elsker at læse og fortælle historier, siger Rikke-Marie.

- Vi har snakket om, at vi gerne vil have et minibibliotek, siger Louise.

- Vi skal også have et værksted med plads til de kreative ting - og så skal vi have et puderum, siger Rikke-Marie.

Børnene kommer til at have en halv time om dagen, hvor de skal helt ned i gear. Det er heller ikke usandsynligt, at de i den halve time kommer til at stifte bekendtskab med mindfulness.

- Det bliver i øvrigt også sådan, at der skal være ro de første ti minutter, når vi skal spise, siger Rikke-Marie.

Kodeordene i den lille børnehave er, at børnene skal have det godt og selv mærke efter, hvad de har lyst til.

- For mig skal leg være fri, siger Rikke-Marie og fortsætter:

- Mange institutioner er ikke på børnenes præmisser.

- Vi skal dyrke ro og nærvær og sørge for, at børnene får oplevelser ude af huset også, siger Louise Schhäffner og fortsætter:

- Og hvis de har en særlig interesse, så vil vil vi følge det spor.

Derudover vil naturen også spille en rolle:

- Vi er lige her - tæt på skoven og fjorden - det vil vi da benytte sig af, siger Rikke-Marie.

- Der skal være plads til spontanitet, siger Louise og fortsætter:

- Vi har også snakket om at lave aktiviteter med de ældre på plejehjem.

Deltagelse i karneval bliver også en af Minibørnehaven Starups traditioner.

Til fødselsdage og højtider skal der også være plads til, at den sunde mad bliver suppleret af noget af det søde:

- Man må gerne få æbleskiver til julehyggen og så må man få kage, når der er fødselsdag. Vi vil i øvrigt rigtig gerne tage hjem til børnene, når de har fødselsdag. Der er noget særligt over at have sine kammerater med hjem. Jeg synes, at det er synd, at der ikke er ressourcer til det i børnehaverne, siger Rikke-Marie.