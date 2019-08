Mindst 107 unge har på Sporet fået hjælp til at finde rette spor

Ingen journaler

På Sporet kan de unge komme anonymt, det eneste man skal give er sit fornavn, og så gerne sætte et kryds på en tavle, når man er eller har været på Sporet. Det er nu blot for at Sporet kan have en ide om, hvor mange der bruger netværksstedet, fordi på Sporet skrives der ikke journaler, og det passer de unge fint. De mangler ikke journaler og systemer, snarere mennesker, der vil dem, som de er, på Sporet er forventningens pres derfor parkeret udenfor. Der er kun et krav: De må ikke være påvirkede, når de er på Sporet. Frem til og med 2018 havde 107 unge fået hjælp på Sporet og 33 nye unge har henvendt sig i 2019.

På Sporet kan de unge "bare være". Bare at være, at blive set og hørt, som den man er og accepteret og respekteret for dette, har i vores evalueringer, som er foretaget af KOSMOS,Videnscenter for sundhedsfremme under UCSyd, netop vist at være årsagen til at de unge udvikler sig - igen. Ved at blive et del af et netværk og opleve en tilknytning giver dem mod på at skabe en forandring Når vi mennesker føler os trygge, behøver vi ikke energien til at passe på os, forsvare os, men kan anvende energien til at udvikle.

Det er derfor også i orden bare at komme og lave ingenting, eller at sove til middag, hvis det er det, man har mest brug for. Mange af de unge er nemlig ikke vant til ro. Man er god nok, som man er, og det skal mange af de unge også lære selv at acceptere: At de er gode nok. Når den accept er slået igennem, kan man flytte sig og udvikle sig. Lige som Morten gjorde det.

Kirsten glæder sig over de gode historier, som der også mange af på Sporet, og giver et eksempel:

- Der var en af de unge piger, der søgte om at bo på bosted med nattevagt, hun fik ok til at flytte på bosted, dog uden en tilknyttet nattevagt, hvilket slog hende ud. En sådan havde hun været vant til fra et tidligere bosted. Pludselig siger en af de andre unge: 'Du skal da ikke bo på bosted, du skal da bo i vores bydel, for vi hjælper hinanden', hvortil pigen svarer: 'Hvis nu jeg bliver bange'. 'Jamen, så ringer du bare til en af os', sagde den anden unge. Det understreger virkelig Sporets styrke og viser, at det netværk, der etableres her, det vokser også med de unge ud, hvis bare vi giver dem tid og plads.

Kirsten understreger, at det er vigtigt at det som voksen eller som medarbejder i systemet er nødvendigt at se bort fra ens egne idealer om det rette liv.

- Ofte glemmer vi, eller tidsidesætter vi, de unges deres behov når vi møder dem. Vi tager udgangspunkt i os selv, og hvad der giver mening for os i vores måde at tilrettelægge vores arbejde på, vores måde at kommunikere på og dermed i vores møde med den ung. Vi glemmer at de konstant er på overarbejde for "blot" at være i dem selv og forholde sig til dem selv, deres følelser, angst og til tider negative og destruktive tanker og handlinger, uddyber Kirsten og fortsætter:

- Det kræver til tider uanede mængder kontrol og energi for de unge at være sårbare eller psykisk syg ung, når omverden aflæser dem forkert. Vi har haft mulighed for at lære af de unge her. Deres bud på, hvordan mødet med det offentlige kan fremmes via kommunikation vil blive udgangspunktet for en temadag som Sporet, sammen med TUBA og UC Syd afholder tirsdag den 22. oktober, de unge får en stemme og det har de brug for.