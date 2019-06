Mindre lys på lysfesten

I anledning af 70-året for Danmarks befrielse blev festen i 2015 opgraderet. Deltagertallet var i en årrække dalet, og det ønskede kommunen og kasernen at ændre: Lysfesten skulle appellere til nye generationer.

Den blev spredt over flere dage og fik tilføjet et internationalt topmøde og et 3D lysshow på kasernens facade om aftenen den 4. maj. Den nye lysfest skulle have mere fokus på fred, frihed og forsoning som optakt til 75 års-jubilæet.

Jubilæumsåret indtræffer næste år, men det bliver altså, hvis sparekataloget vedtages i sin nuværende form, med en beskåret lysfest.

Det er ikke muligt at finansiere arrangementet med fondsstøtte, da det er et tilbagevendende arrangement, og fonde giver kun penge til udvikling - ikke til drift.