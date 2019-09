Mindre genbrugsplads i Haderslev skal være klar i 2022

Gennem halvandet år er der blevet arbejdet med at skabe en moderne genbrugsplads. Byrådets økonomiudvalg blev mandag præsenteret for planerne, som ifølge formanden for bestyrelsen i Provas bliver både flot og funktionel.

Haderslev: Hvis tidsplanen holder kan Haderslev Kommunes borgere pakke traileren og køre ind på den nye genbrugsplads på Knavvej i det sydlige Haderslev med både småt brændbart, metal og trærester i 2022. Byggeprojektet til samlet 60 millioner kroner går efter halvandet års overvejelser i gang i foråret 2021, og der er ifølge bestyrelsesformand Thies Mathiesen meget at glæde sig til: - Vi får en flot genbrugsplads, som bliver mere funktionel for kunder og medarbejdere. Der bliver bedre plads til sortering, og det er godt, for affaldsområdet udvikler sig meget i disse år, og vi kommer både som forsyning og borgere til at skulle sortere mere. På den nye genbrugsplads kommer borgerne igennem en modtagesluse, hvor Provas' medarbejdere hjælper med at sortere rigtigt ud til genbrug og genanvendelse, siger Thies Mathiesen.

Sådan kommer det stærkt formindskede ressourcecenter til at se ud fra oven. Oprindeligt var prisen 111 millioner kroner, men byrådet ville kun være med til, at det skulle koste 60 millioner. Illustration: Krilov Arkitekter/Provas

Ressourcecentrum Haderslev, som den nye plads kommer til at hedde, er blevet væsentligt reduceret i forhold til de oprindelige planer til 110 millioner. Haderslev Byråd forlangte i april 2018, at der kun måtte bruges 60 millioner kroner. Sparekravet har blandt andet betydet, at grundarealet og antallet af bygninger er blevet reduceret med 38 procent, lige som de mere ambitiøse bygningsprojekter er blevet til standardprojekter. Ambitionsniveauet om at blive landets førende ressourceanlæg har sammen med den arkitektoniske udformning haft mindre fokus i de reviderede tegninger, som byrådets økonomiudvalg mandag blev præsenteret for.

Brugere inddrages

Det tilpassede projektforslag er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Cowi og Krilov Arkitekter for Provas, og de lever op til de funktionskrav, der er til en moderne genbrugsplads.

Helt færdig med indretningen er Provas ikke. Thies Mathiasen oplyser, at der både før, under og efter etableringen af pladsen bliver gode muligheder for at bidrage til udviklingen af pladsen. Provas går derfor i dialog med humanitære organisationer, foreninger og erhvervslivet om at skabe de bedste rammer for, at genbrugspladsen, så den kan bliver en gevinst for lokalmiljøet. Invitationer bliver udsendt via lokalpressen samt annonceret på provas.dk og Facebook.

Med etableringen vil Provas få mulighed for at skrue op for uddannelse, læring og socioøkonomiske aktiviteter:

- Det har længe stået på forsyningsvirksomhedens ønskeliste at kunne bidrage mere til lokalsamfundet - både med viden om klima og miljø samt med konkrete aktiviteter, der kan skabe social værdi for kommunens mange forskellige borgere, siger direktør Esge Homilius og tilføjer, at der også bliver etableret en genbrugsbutik på Knavvej.