Mindeord: Lokal fotograf har taget sit sidste billede

- En kær kollega Jørgen Kølle Næstved, er død, 77 år.

Sådan indledes mindeordet fra Flemming Nielsen om pressefotografen Jørgen Kølle, der i mange år havde sin daglige gang i det syd- og sønderjyske. Han har taget hundredvis af billeder af både begivenheder, naturfænomener og mennesker og var altid på pletten, om det drejede sig om en strandet hval, besøg fra prins Henrik eller en stormflod under udvikling.

Før Jørgen Kølle bosatte sig på Sjælland, havde han adresse i blandt andet Vojens og på Rømø. En ø, som han holdt meget af, og hvor han i 2016 udstillede en række af sine billeder.

- Jeg lærte Jørgen Kølle at kende midt i 60'erne, da jeg som ung journalistelev var sportsmedarbejder på "Sønderjyden" i Sønderborg. Sideløbende med sit job på Flyvestation Skrydstrup, begyndte han som freelance-fotograf, og jeg var jævnligt aftager af hans billeder fra blandt andet fodboldkampe i Vojens, skriver Flemming Nielsen, der især også husker sin kollega for det gode forhold til Kongefamilien:

- Med tiden fik Kølle gode foto-kontakter i Det Berlingske Hus, men han leverede også pressebilleder til syd- og sønderjyske aviser. Mest kendt blev han nok for det tillidsforhold, han og medlemmer af kongefamilien havde til hinanden. Det kastede ofte gode "solo-billeder" af sig. Det mest berømte var det, hvor daværende politimester Iver Møller i 1988 overrakte en rose til dronning Ingrid på trappen til Gråsten Slot:

- Var jeg "i marken" som journalist og mødte Jørgen, blev jeg altid mødt med et "hej gamle ven". Kølle var åben omkring, at han blev ramt af alvorlig sygdom, og sygdom var også grunden til, at han levede sin sidste tid på plejehjem i Næstved. Vi havde en lang snak sammen i telefon for et par måneder siden og aftalte, at jeg skulle besøge Jørgen i Næstved til foråret. Det nåede jeg ikke. Æret være Jørgen Kølles minde, skriver Flemming Nielsen afslutningsvis.